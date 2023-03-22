Смертельное землетрясение ударило по Пакистану и Афганистану

Опубликовано: 7:18, 22 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Землетрясение силой 6,5 балла во вторник вечером унесло 11 жизней в Пакистане и Афганистане. Ощутили сильные подземные толчки также жители Узбекистана, Таджикистана, Казахстана.

Стало известно о жертвах сильного землетрясения с эпицентром на территории Афганистана, оно произошло вечером во вторник и унесло жизни по меньшей мере 11 человек.

Большинство погибших жители Пакистана, в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны погибли 9 человек, пострадали 44, следует из данных управления по борьбе со стихийными бедствиями. Также жертвы есть в Афганистане, сообщается, что два человека погибли в провинции Лагман.

Отметим, что накануне в пакистанской полиции говорили о 150 пострадавших в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва, передает агентство Reuters.

Магнитуда стихийного бедствия, произошедшего 21 марта, составила 6,5. Эпицентр располагался на территории Афганистана, недалеко от границы с Пакистаном и Таджикистаном.

Соседние республики ощутили подземные толчки силой 5 баллов, о жертвах и пострадавших не сообщается.