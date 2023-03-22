Смертельное землетрясение ударило по Пакистану и Афганистану

Стало известно о жертвах сильного землетрясения с эпицентром на территории Афганистана, оно произошло вечером во вторник и унесло жизни по меньшей мере 11 человек.
Большинство погибших жители Пакистана, в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны погибли 9 человек, пострадали 44, следует из данных управления по борьбе со стихийными бедствиями. Также жертвы есть в Афганистане, сообщается, что два человека погибли в провинции Лагман.
Отметим, что накануне в пакистанской полиции говорили о 150 пострадавших в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва, передает агентство Reuters.
Магнитуда стихийного бедствия, произошедшего 21 марта, составила 6,5. Эпицентр располагался на территории Афганистана, недалеко от границы с Пакистаном и Таджикистаном.
Соседние республики ощутили подземные толчки силой 5 баллов, о жертвах и пострадавших не сообщается.