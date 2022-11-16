Рекордный грушевый сад заложат в будущем году в Дагестане

16 ноя. 22:15

Самый большой в России грушевый сад появится в Сулейман-Стальском районе Дагестана в следующем году, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода региона.

"В Сулейман-Стальском районе сельхозпредприятие "Полоса" планирует заложить самый крупный в России грушевый сад. В 2023 году этой культурой намечено засадить площадь в 500 га", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

В министерстве отметили, что "Полоса" уже заложила самый большой в стране фундуковый сад: его площадь после осенних посадок составит более 2,3 тыс га.