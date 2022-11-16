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Олимпийский чемпион из Ингушетии стал советником главы Калининградской области

Олимпийский чемпион из Ингушетии стал советником главы Калининградской области

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев, назначен губернатора Калининградской области по развитию физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

"Муса Евлоев стал советником губернатора Калининградской области по развитию физической культуры и спорта. Олимпийский Совет Калининградской области поздравляет нашего прославленного спортсмена с вступлением в новую должность!", - сказано в сообщении.

Евлоев завоевал олимпийское золото в Токио, победив в финале в весовой категории до 97 кг армянского борца Артура Алексаняна. Также Он является двукратным чемпионом мира, чемпионом и призер чемпионатов России, двукратным чемпионом Европы.

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