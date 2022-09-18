В Тбилиси взлетели продажи квартир

18 сен. 8:16

Как сообщили в консалтинговой компании Colliers Georgia, число сделок по продажам квартир в Тбилиси в августе выросло на 26% по сравнению с августом 2021 года, составив 3689 сделок.

Как пишет Новости-Грузия, за год рынок продажи квартир в Тбилиси поднялся на 44%, до $190 млн.

Существенный рост испытали новостройки – в них в последний месяц лета купили на 35% больше квартир, чем в прошлом августе. На рынке вторичного жилья показатели роста более скромные – 10%.

Настоящий взрыв спроса произошел в секторе элитного жилья – там в августе покупки квартир выросли на 153%.

Средняя стоимость квартир в центре Тбилиси поднялась на 12-13%.