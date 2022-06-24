Нанесенный ущерб экологии обошелся "Астрводоканалу" в 60 миллионов

24 июн. 22:44

МУП "Астрводоканал" выплатило полную сумму сборов за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год и заплатило штраф – решение об этом принял Астраханский областной арбитражный суд, - сообщает управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

"Управление установило факт невнесения платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год в размере 59 млн 677 тыс 564 рубля. Также предприятие привлечено к административной ответственности по ст. 8.41 КоАП РФ и оштрафовано на 50 тыс. рублей", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

МУП попросили внести плату добровольно, но они игнорировали это требование, после чего Росприроднадзор направил иск в арбитражный суд Астраханской области, и он был удовлетворен.

"Решение суда "Астрводоканал" также оставил без внимания - материалы были направлены в службу судебных приставов, после чего плату взыскали полностью", - добавили в Росприроднадзоре.