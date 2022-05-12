Подростки и взрослый мужчина погибли в автоаварии в Самаркандской области

12 мая. 11:06

Два школьника и 29-летний мужчина стали жертвами ДТП в Самаркандской области, такое сообщение распространило управление внутренних дел региона.

Автомобиль Nexia упал с дороги в канал ночью 8 мая на территории села Бадал. В момент ДТП в машине было пять человек. Трое - 29-летний мужчина, а также 15- и 16-летний школьники - не смогли выбраться и погибли на месте, передает "Газета.uz".

Водитель и еще один пассажир спаслись, причем водитель скрылся с места трагедии.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим ТС, повлекшее человеческие жертвы), идет предварительное следствие.