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Подростки и взрослый мужчина погибли в автоаварии в Самаркандской области

УВД Самаркандской области

Два школьника и 29-летний мужчина стали жертвами ДТП в Самаркандской области, такое сообщение распространило управление внутренних дел региона.

Автомобиль Nexia упал с дороги в канал ночью 8 мая на территории села Бадал. В момент ДТП в машине было пять человек. Трое - 29-летний мужчина, а также 15- и 16-летний школьники - не смогли выбраться и погибли на месте, передает "Газета.uz".

Водитель и еще один пассажир спаслись, причем водитель скрылся с места трагедии.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим ТС, повлекшее человеческие жертвы), идет предварительное следствие.

ФОТО УВД Самаркандской области
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