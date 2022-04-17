Рахмон заявил о безальтернативности мирных переговоров Таджикистана и Кыргызстана

17 апр. 23:03

Таджикистанский президент Эмомали Рахмон на встрече с жителями приграничного города Исфара в Согдийской области заявил сегодня, что у Таджикистана и Кыргызстана нет другого пути для урегулирования вопроса границы, кроме мирных переговоров.

Рахмон сообщил, что Душанбе настроено на скорейшее начало переговоров по делимитации таджикско-кыргызской границы. "Таджикистан является твердым сторонником переговоров для поиска взаимовыгодного решения имеющихся проблем с учетом национальных интересов обеих сторон", - приводит его слова ТАСС.

В связи с этим он призвал население Исфары не поддаваться эмоциям и проявлять добрососедство к жителям сопредельных кыргызских поселений. "Приграничные вопросы между государствами могут быть решены только посредством переговоров, другого пути нет", - подчеркнул президент Таджикистана.

Также Эмомали Рахмон обратил внимание, что на сегодняшний день согласовано 663,7 км 987-километровой границы Таджикистана и Кыргызстана, то есть 68,4%.