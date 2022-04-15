Власти поддержат финансами создание новых туробъектов

15 апр. 20:30

В текущем 2022 году на создание 22 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для туристических кластеров из бюджета будет выделено 2,4 млрд рублей, в 2023-м – 10,6 млрд, - сообщает пресс-служба Минстроя России.

"Проведение мероприятий по развитию инфраструктуры туризма требует комплексного подхода", – отметил замминистра Юрий Гордеев, передает РИА Новости.

Уже началась работа по отбору первых заявок на получение субсидий, прием документов завершится 13 мая. Всего за три года общая сумма инвестиций должна составить более 23 млрд рублей.