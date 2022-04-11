Стало известно, сколько пляжей Сочи будут готовы к лету

11 апр. 22:45

В Сочи стартовала активная подготовка пляжей к курортному сезону, всего их 189, сообщает пресс-служба администрации города.

Глава городского управления потребительского рынка и услуг Кирилл Ярыш рассказал, что сейчас арендаторы пляжных территорий покупают и обновляют оборудование для отдыха, принимают на работу и обучают штатный персонал.

"Главой города поставлена задача не только по приведению пляжей к единому стилю и стандарту, повышению качества обслуживания, но и максимальному обеспечению безопасности отдыхающих на водных объектах", - подчеркнул чиновник.

Стоит отметить, что высокий сезон в Сочи начнется в мае. Максимальная загрузка отелей и гостиниц ожидается с 20 июля по 20 августа.