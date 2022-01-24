Аэропорт Краснодара открылся после расчистки снега

24 янв. 15:31

Аэродром Краснодара возобновил прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Аэропорт Краснодар возобновил работу раньше запланированного времени - c 11:00 по московскому времени. Силами сотрудников аэропорта взлетно-посадочная полоса и рулёжные дорожки были расчищены от снега. Выпуск и приём воздушных судов уже осуществляется", - сказано в сообщении.

В свою очередь в Южной транспортной прокуратуре заявили о начале проверки соблюдения прав пассажиров в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Краснодарского края.

"Краснодарской и Туапсинской транспортными прокуратурами в связи с неблагоприятными погодными условиями - выпадением в период с 22.01.2022 по 24.01.2022 значительного количества осадков, а также размещенных сведений в СМИ, проводится проверка соблюдения прав пассажиров на объектах воздушного и железнодорожного транспорта", - отметили в пресс-службе прокуратуры.