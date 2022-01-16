Facebook заблокировал страницу российской делегации на венских переговорах по военной безопасности

16 янв. 18:43

Официальная страница российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене была заблокирована в социальной сети Facebook, рассказал руководитель делегации Константин Гаврилов.

"В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент", - цитирует его ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что на этой странице выкладывались исключительно репосты заявлений руководства РФ и МИД.

Делегация, по словам Гаврилова, планирует обратиться по этому поводу к руководству ОБСЕ.

Напомним, почти год назад, в феврале прошлого года, аккаунт делегации РФ на венских переговорах был заблокирован в Twitter.