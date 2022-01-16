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Facebook заблокировал страницу российской делегации на венских переговорах по военной безопасности

Facebook заблокировал страницу российской делегации на венских переговорах по военной безопасности

Официальная страница российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене была заблокирована в социальной сети Facebook, рассказал руководитель делегации Константин Гаврилов.

"В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент", - цитирует его ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что на этой странице выкладывались исключительно репосты заявлений руководства РФ и МИД.

Делегация, по словам Гаврилова, планирует обратиться по этому поводу к руководству ОБСЕ.

Напомним, почти год назад, в феврале прошлого года, аккаунт делегации РФ на венских переговорах был заблокирован в Twitter.

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