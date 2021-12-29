Здравницы Крыма ждут более 300 тысяч новогодних туристов

29 дек. 20:59

В предстоящие "длинные" новогодние выходные крымские отели и санатории планируют принять более 300 тыс отдыхающих, - сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

"Средняя загрузка объектов размещения составит 70%, в целом ряде объектов она достигает 90% и выше. Я думаю, порядка 300 тыс гостей и более в период новогодних праздников мы примем", - цитирует его РИА Новости.

Во время январских каникул на полуострове будут работать 240 средств размещения - отелей, санаториев, пансионатов, - добавил глава Минтуризма региона.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что турпоток в регион по итогам года составил 9,5 млн отдыхающих - рекорд в постсоветское время, добавив, что в новом 2022 году полуостров сможет принять около 10 млн туристов.