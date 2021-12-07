Казахстан сократит объем добычи нефти в 2022 году

Казахстан планирует сохранить объем добычи нефти в будущем году на 87 млн т, сообщил первый вице-министр энергетики республики Мурат Журебеков.

"Прогноз по добыче на следующий год в принципе такой же, как и в этом году, - порядка 87 млн тонн нефти. В 2020 году мы несколько раз меняли свои планы, в следующем году можем их корректировать в зависимости от развития ситуации", - приводит слова Журебекова ТАСС.

Уточняется, что 16,5 млн т обеспечит месторождениие в Кашагане.