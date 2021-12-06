Подросток был убит во время похода за грибами на Ставрополье

Несовершеннолетнего грибника убили в лесу в Ставропольском крае, об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Накануне в правоохранительные органы поступил сигнал о пропаже 13-летнего жителя села Нины Советского округа. В результате поисков в тот же день было найдено тело мальчика с огнестрельным ранением груди.

Было открыто уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Сейчас на причастность к преступлению проверяется 16-летний знакомый убитого.

По предварительным сведениям, в 2019 году тогда 14-летний мальчик нашел в лесополосе охотничье ружье и никому об этом не рассказал.

"Днем 5 декабря текущего года он и 13-летний мальчик пошли за грибами в лесополосу, расположенную недалеко от села Нины. С собой у 16-летнего было найденное ружье, из которого и произошел выстрел в сторону малолетнего. Испугавшись, подросток скрылся с места происшествия и спрятал ружье", - уточнили в управлении.

Идет расследование, руководитель СУ СКР по краю Игорь Иванов поручил передать дело в первый отдел по расследованию особо важных дел.