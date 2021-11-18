Домашний арсенал изъят у жителя Ингушетии

Оружие с боеприпасами были изъяты у жителя Назрановского района, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Ингушетии.

В силовом ведомстве заявили, что 12 ноября сотрудники Центра противодействия экстремизму вместе с коллегами из УФСБ по республике в обследования сооружений, местности и транспортных средств в частном домовладении нашли и изъяли небольшой арсенал.

Местный житель хранил у себя гранату РГД-5 и запал УЗРГМ-2; самодельный пистолет, похожий по устройству на пистолет системы Макарова, калибра 9 мм, а также магазин с семью патронами того же калибра к ПМ.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ, мужчина задержан и водворен в ИВС по статьям 91-92 УПК РФ.