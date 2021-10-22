Собянин рассказал, почему в Москве вводят нерабочие дни

Руководство Москвы вводит режим нерабочих дней для оперативной борьбы с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Нерабочие дни дают немедленный разрыв цепочек, это срочные меры, когда пандемия достигла пиковых значений, нужно немедленно, сегодня и сейчас, принять меры для того, чтобы сгладить пики заболеваний. Никакие QR-коды подобного эффекта не дадут", - приводит слова главы города "Интерфакс".

По словам Собянина, QR-коды вводят, чтобы граждане постепенно привыкали к необходимости вакцинации, а этот процесс займет "даже не недели, а месяцы".

Мэр уверен, что QR-коды необходимо вводить повсеместно во всех отраслях услуг на длительный период. При этом он отметил, что делать это нужно"дозированно, спокойно и экономически поддерживать отрасли, в которых введены коды".