В мечетях КЧР вновь запретили пятничные намазы

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии приостановило проведение коллективных пятничных молитв в мечетях республики. Об этом сообщил один из представителей организации.

"Также до улучшения эпидситуации приостановлено проведение поминальных мероприятий с большим количеством участников", - приводит его слова "Интерфакс.

По словам представителя ДУМ, решение принято из-за высокого роста заболеваемости коронавирусом в республике.

Ранее сообщалось, с 8 ноября курорты Карачаево-Черкесии внедряют систему QR-кодов. Также в республике усилен контроль за соблюдением антиковидных мер.