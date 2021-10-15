Москвичам пообещали потепление

В Москву вновь вернется тепло, но на несколько дней, сообщает "Радиоточка НСН" со ссылкой на главу прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

Отмечается, что теплая погода установится в середине следующей недели. По прогнозам синоптиков, с 21 по 23 октября ожидается потепление до +12 градусов.

"До 20 октября еще будет прохладно: температура ожидается в пределах плюс 6-9 градусов, подует северо-западный ветер, пройдут небольшие дожди", — сказал Шувалов.

Он также добавил, что интенсивных осадков, которые были на этой неделе, уже не предвидится, так как они уйдут на северо-восток. После 23 октября в Москву снова накроет "стандартная осень".