Хозяин угнал машину гостя и устроил ДТП на Ставрополье

Угон автомобиля раскрыли в Шпаковском районе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В полицию поступило заявление от жителя села Верхнерусского, рассказавшего, что он, будучи в гостях у односельчанина, припарковал автомобиль на ночь у его дома, но утром не нашел машины на месте.

Сведения об угоне были направлены всем наружным экипажам и оперативным сотрудникам.

При отработке этой информации участковый в селе Верхнерусском нашел угнанное транспортное средство - но уже поврежденное, с признаками ДТП.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен приятель потерпевшего - тот самый хозяин, у которого проходило застолье.

Ранее неоднократно судимого 37-летнего мужчину доставили в отдел, где он дал признательные показания.

"Установлено, что злоумышленник у себя дома распивал спиртные напитки с заявителем. Утром, воспользовавшись тем, что гость спит, он взял ключи от его автомобиля и поехал в магазин. Однако по пути следования он не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие. Испугавшись ответственности, он бросил машину и скрылся", - пояснили в полиции.

Против подозреваемого открыто уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).