В Минобороны Турции рассказали, сколько боевиков ликвидировали с начала года

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что с 1 января 2021 года турецкие военные нейтрализовали 2136 боевиков.

В частности, он отметил, что несколько дней назад турецкий спецназ уничтожил очередное логово боевиков в одной из горных пещер Ирака. "В ходе боя были нейтрализованы 12 террористов", - сказал министр.

Кроме того, Акар также указал на то, что тема борьбы с терроризмом не сходит с повестки дня Турции на протяжении последних 40 лет. "Уверен, что ликвидация угрозы терроризма станет большим достижением не только для Турции, но и стран региона. 24 июля 2015 года Турция дала старт новому этапу борьбы с проявлениями терроризма", - цитирует главу Минобороны агентство Anadolu.

По его словам, с того периода и по сей день в регионе были ликвидированы 18 582 террориста.