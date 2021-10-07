Дагестанец спас тонущего котенка в Сулакском каньоне (ВИДЕО)

Молодой мужчина спас жизнь котенку, упавшему в бассейн на территории экотуркомплекса "Главрыба" в Сулакском каньоне. Видеозапись инцидента широко разошлась в социальных сетях.

Как уточнил на своей странице в Instagram общественный деятель Саид Ниналалов, кошка выронила детеныша из пасти, малыш скатился по мокрому асфальту и упал в бассейн, где плавали утки и форель.

Молодой человек скинул обувь, прямо в одежде прыгнул в холодную воду, подобрал котенка и вернулся на "сушу", где отдал жалобно мяукающего промокшего зверя девушке.

"За такие поступки медали не дают, но я уверен, что этот человек поступил бы так же в любой другой ситуации", - написал Ниналалов.