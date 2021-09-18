Иран и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве

Лидеры Ирана и Таджикистана Эбрахим Раиси и Эмомали Рахмон подписали меморандум об экономическом и техническом сотрудничестве, сообщает пресс-служба таджикского президента.

"Были подписаны следующие документы: соглашение между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Иран о выдаче заключенных, меморандум между правительством Республики Таджикистан и правительством Исламской Республики Иран об экономическом и техническом сотрудничестве", - сказано в сообщении.

Помимо этого, главы государств подписали протокол об обмене информацией между таможенными службами двух стран, а также соглашения о взаимодействии в туризме, техническом и профессиональном образовании, социальной защите, сельском хозяйстве и спорте.

В пресс-службе также добавили, что "Таджикистан приветствовал начало процесса присоединения Ирана к Шанхайской организации сотрудничества".