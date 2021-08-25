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В Дагестане обнаружили тело пропавшего туриста

В Дагестане обнаружили тело пропавшего туриста

В ходе поисково-спасательных работ в Гунибском районе Дагестана обнаружено тело человека, унесенного селевым потоком, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

"Спасатели нашли одного человека, которого накануне унесло селевым потоком", - приводятся слова руководителя пресс-службы ведомства Тамилы Газимагомедовой.

Отмечается, что в настоящее время после осадков продолжаются поиски четырех человек.

Напомним, что двое туристов из Москвы и Санкт-Петербурга пропали 23 августа в Гунибском районе из-за селевого потока.

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Вестник Кавказа

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