Страны Каспия решили развивать тренд "зеленой экономики"

Экспертная встреча ""Зеленая экономика" для Каспия-2021: реалии и перспективы" состоялась в Астрахани 20 августа, мероприятие было приурочено ко Дню Каспия.

Организаторами встречи стали Центр международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия" (Астрахань) и Политологический центр "Север-Юг" (Москва) при поддержке Агентства международных связей Астраханской области.

В дискуссии, организованной по телемосту между Астраханью, Казахстаном и Азербайджаном участвовали специалисты и эксперты в области экономики, экологии, а также руководители иностранных консульских представительств.

Генеральный консул Ирана в Астрахани Мехди Акучакиан напомнил о важности и актуальности Тегеранской конвенции, связанной с защитой экологии Каспия.

В каспийском регионе важную роль играет добрососедство, подчеркнул консул Туркменистана в Астрахани Гуйч Гараев. "Каспий должен быть морем дружбы, и проведенный в Туркменистане первый Каспийский экономический форум является подтверждением этому. Нашим странам сегодня открывается обширное поле для долгосрочного перспективного сотрудничества. Туркменистан готов поддерживать вековые традиции добрососедства и беречь Каспийское море", - сказал он.

Исполнительный директор политологического центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова отметила, что в рамках подготовки ко второму Каспийскому экономическому форуму регулярно звучит тема "зеленой экономики".

"Зеленая экономика" является долгосрочным и устойчивым трендом, считает экономист, профессор Азербайджанского государственного экономического университета UNEC Эльшад Мамедов. Этот тренд сегодня один из главных на Западе. "Страны нашего региона должны подхватить этот тренд, чтобы отвечать на данные вызовы", - сказал Мамедов. Он подчеркнул, что потенциал Каспийского региона позволяет развивать тему "зеленой экономики" в устойчивом формате, для этого необходима более активная кооперация стран Каспия. Эксперт уверен, региональная экономическая интеграция может стать драйвером развития "зеленой экономики".

В рамках дискуссии прозвучало предложение создать экспертно-аналитический центр по данному вопросу.

Политолог, руководитель фонда "Мир Евразии" из Казахстана Эдуард Полетаев отметил зависимость "зеленой экономики" от коронавируса. "Прямая связь между деградацией окружающей среды и появлением новых заболеваний учеными прослеживается. Это требует реакции и принятия адекватных со стороны государств региона", - уверен он.

По мнению экспертов, развитию "зеленой экономики" в регионе будет способствовать создание новых инновационных моделей работы. "Если мы не будем инвестировать в этот тренд, то будем зависимы от других стран и искать эти технологии за рубежом", - предупредил политолог Замир Каражанов.

Был отмечен потенциал региона в "зеленой энергетике" - в Астрахани в сельских районах возводят солнечные электростанции, у Казахстана есть потенциал ветроэнергетики. Страны Каспия могут успешно извлекать энергию из окружающей среды, констатировали участники дискуссии.