Тяжелоатлет из Узбекистана стал олимпийским чемпионом

Узбекский спортсмен Акбар Джураев завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио.

Выступая в весовой категории 109 кг, он отставал от двукратного чемпиона мира и серебряного призера ОИ-2016, армянского спортсмена Симона Мартиросяна на два килограмма после рывка.

Однако в толчке Джураев установил олимпийский рекорд 237 кг, Мартиросян же с двух попыток не смог взять вес 238 кг.

В результате тяжелоатлет из Узбекистана выиграл "золото" с олимпийским рекордом по сумме - 430 кг.