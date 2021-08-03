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Тяжелоатлет из Узбекистана стал олимпийским чемпионом

сайт Токио-2020
сайт Токио-2020

Узбекский спортсмен Акбар Джураев завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио.

Выступая в весовой категории 109 кг, он отставал от двукратного чемпиона мира и серебряного призера ОИ-2016, армянского спортсмена Симона Мартиросяна на два килограмма после рывка.

Однако в толчке Джураев установил олимпийский рекорд 237 кг, Мартиросян же с двух попыток не смог взять вес 238 кг.

В результате тяжелоатлет из Узбекистана выиграл "золото" с олимпийским рекордом по сумме - 430 кг.

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