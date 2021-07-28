Стрелявшего в полицейских жителя Дагестана приговорили к семи годам заключения

В Дагестане вынесен приговор Гамзату Газимагомедову, которого обвиняли в покушении на сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"Суд назначил Газимагомедову наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", - сказано в сообщении.

Было установлено, что Газимагомедов открыл стрельбу по сотрудникам полиции, пытавшихся проверить его документы. В результате происшествия был поврежден служебный автомобиль, работники правоохранительных органов не пострадали. Обвиняемый попытался скрыться с места инцидента, однако был задержан.