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Крымские спасатели вернули на землю уносящихся в открытое море купальщиков

Крымские спасатели вернули на землю уносящихся в открытое море купальщиков

Минувшим вечером сотрудники МЧС Крыма спасли четырех человек, которых уносило в открытое море, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"В районе села Морское на юго-востоке Крыма под Судаком на удалении от берега более 900 м были замечены четыре человека на надувном матраце и круге, подающие сигналы о помощи", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Высланный на помощь отдыхающим Катер принял их на борт и доставил на берег, к счастью, медицинская помощь им не понадобилась.

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Вестник Кавказа

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