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Армянские военные снова обстреливали Кельбаджарский район Азербайджана

Армянские военные снова обстреливали Кельбаджарский район Азербайджана

Минувшей ночью подразделения Вооруженных сил Армении совершили очередную провокацию на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы, - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, опубликованном на его официальном сайте.

"28 июля начиная с примерно 00:50, подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов в очередной раз подвергли интенсивному обстрелу позиции армии Азербайджана на территории Кельбаджарского района. В результате обстрела ранены двое азербайджанских военнослужащих - Садиг Низами оглу Алиев и Имран Дильгам оглу Имранлы. Раненым была немедленно оказана первая медицинская помощь. Жизни наших военнослужащих ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Как сообщает азербайджанское оборонное ведомство, подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, принимают адекватные меры.

Напомним, аналогичную провокацию армянские военные устроили здесь же 26 июля.

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Вестник Кавказа

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