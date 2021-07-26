Росстандарт вплотную занялся российскими АЗС

Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) с 1 июля предоставили возможность проводить проверки автозаправочных станций (АЗС) в режиме "тайного покупателя", что может привести к значительному росту выявленных нарушений, - сообщил руководитель агентства Антон Шалаев.

"Я думаю, что к концу 2021 года у нас уже будут интересные результаты. Будет интересно сравнить, как они отличаются от той технологии, когда мы проводим плановые проверки на АЗС. Лично я предполагаю, что цифры нарушений значительно возрастут", - сказал Шалаев, передает "Интерфакс".

Ранее Росстандарт мог проводить лишь плановые проверки с уведомлением о них АЗС, причем не чаще одного раза в три года. Со вступлением в силу 1 июля закона №248 о государственном контрольном надзоре полномочия ведомства расширились: "Несложный прибор за несколько минут может определить превышена или снижена массовая доля серы в том топливе, которое мы покупаем. И он может значительно помочь нашим покупателям", - отметил руководитель Росстандарта.