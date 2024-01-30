В России 6 марта включатся сирены и будет сделано объявление

По всей стране в среду 6 марта будут включены сирены. Состоится массовая проверка систем оповещения населения через различные каналы.

МЧС России предупреждает о том, что 6 марта в стране запустят сирены, а в эфире телеканалов будет сделано объявление. Россиян просят не поддаваться панике.

"Шестого марта пройдет всероссийская проверка систем оповещения населения с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов"

– МЧС

Сработает сигнал оповещения "Внимание всем!". После звука сирены россиян просят включить радио или телевизор, чтобы ознакомиться с объявлением: "Проводится проверка готовности системы оповещения населения!".

"Услышав звук сирены, необходимо не поддаваться панике, сохранять спокойствие, включить телевизор"

– МЧС

Отметим, что Всемирный день гражданской обороны отмечается 1 марта.