Россия хочет возобновить учения со странами Каспия по линии МЧС

МЧС РФ заинтересовано в возобновлении совместных учений с коллегами из стран Каспийского региона. До пандемии коронавируса COVID-19 учения "Каспий" проводились три года подряд.

МЧС России хочет возобновить совместные учения со странами Каспийского региона. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время глава российского министерства находится с визитом в Азербайджане. В рамках поездки в республику Александр Куренков обсудил предупреждение и устранение ЧС в Каспийском море.

Говоря о важности совместных учений МЧС, он отметил, что они очень важны для безопасности всего Каспийского региона.

"Такие учения способствуют укреплению общей безопасности и имеют большое значение для всего Каспийского региона. Ключевую роль в их организации должны играть МЧС России и Азербайджана как два ведущих чрезвычайных ведомства на Каспии"

– Александр Куренков

В ходе поездки в Баку глава МЧС также сообщил о готовности возобновить на базе российского ведомства подготовку азербайджанских специалистов по разминированию.

"Так, в 2021 году специалисты МЧС РФ обучили 114 азербайджанских пиротехников. МЧС РФ готово возобновить такую практику"

– пресс-служба министерства