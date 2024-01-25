Россия хочет возобновить учения со странами Каспия по линии МЧС

МЧС России хочет возобновить совместные учения со странами Каспийского региона. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В настоящее время глава российского министерства находится с визитом в Азербайджане. В рамках поездки в республику Александр Куренков обсудил предупреждение и устранение ЧС в Каспийском море.
Говоря о важности совместных учений МЧС, он отметил, что они очень важны для безопасности всего Каспийского региона.
"Такие учения способствуют укреплению общей безопасности и имеют большое значение для всего Каспийского региона. Ключевую роль в их организации должны играть МЧС России и Азербайджана как два ведущих чрезвычайных ведомства на Каспии"
– Александр Куренков
В ходе поездки в Баку глава МЧС также сообщил о готовности возобновить на базе российского ведомства подготовку азербайджанских специалистов по разминированию.
"Так, в 2021 году специалисты МЧС РФ обучили 114 азербайджанских пиротехников. МЧС РФ готово возобновить такую практику"
– пресс-служба министерства