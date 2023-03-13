Вестник Кавказа

Глава МЧС России прилетел в Азербайджан

Глава МЧС России прилетел в Азербайджан
© Фото: Скриншот видео МЧС России
Министр по ЧС РФ начинает рабочую поездку в Баку. Видео из нее опубликовала пресс-служба МЧС России.

Руководитель МЧС прилетел в столицу Азербайджана – Александр Куренков совершает рабочую поездку в Баку, сообщает ведомство.

Министр останется в Баку на два дня. За это время Куренков обсудит с коллегами-представителями союзной страны сотрудничество по линии экстренных ведомств.

В начале поездки глава российского ведомства принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Братская могила" в Баку.

"Руководитель российского спасательного ведомства почтил память защитников Родины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На территории мемориального комплекса захоронены 1462 бойца"

– МЧС

В министерстве напомнили, что в азербайджанских госпиталях в годы Великой Отечественной войны были вылечены свыше миллиона советских солдат.

 

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