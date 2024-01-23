Треть общественного транспорта Ставрополья ездит неисправным

Ставропольские инспекторы во время рейда обнаружили неисправности и нарушения у трети проверенных ими автобусов и маршруток, перевозящих людей.

Компании-перевозчики Ставропольского края продолжают игнорировать требования к безопасности общественного транспорта, показал рейд по контролю за безопасностью перевозок пассажиров, сообщила пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Проверка, которая проходила в Ставрополе и Шпаковском округе, выявила множество неполадок и нарушений. Инспекторы осмотрели 300 автобусов и маршруток, и в 115 из них были обнаружены технические неисправности, передает "АиФ-Ставрополье".

На 10 машинах была установлена резина с различным рисунком протектора, в 23 транспортных средствах не работали ремни безопасности, в 46 отсутствовало нормальное освещение. В одной из машин обнаружили изменения в ее конструкции, а один перевозчик выпустил свой транспорт на линию, не имея разрешения на предпринимательскую деятельность. Всего проверяющие оформили около 130 административных материалов за различные нарушения ПДД.

Ответить за выпуск на линии неисправного пассажирского транспорта теперь предстоит 38 должностным лицам транспортных предприятий.