Все хостелы ВКО проверят на пожарную безопасность

В Восточно-Казахстанской области начались массовые проверки всех хостелов – их проводят специалисты областного МЧС после пожара в Алматы, который унес 13 жизней.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области (ВКО) начал проверки хостелов области – рейды носят профилактический характер, сообщает пресс-служба ДЧС.

"Хостелы не должны размещаться в зданиях под магазин или иного назначения. Эксплуатироваться они должны строго согласно проектной документации, поскольку особую трудность при тушении пожаров на таких объектах представляет целый ряд обстоятельств, влияющих на развитие пожара и на боевые действия пожарных подразделений"

- ДЧС Восточно-Казахстанской области

Задача спасателей – не наказать нерадивых хозяев таких мини-гостиниц, а разъяснить им основные требования пожарной безопасности, а также вручить постояльцам памятки по ее соблюдению, передает Sputnik Казахстан..

Особенно пристально спасатели изучат на таких объектах организацию эксплуатации электрооборудования, свободу доступа к запасным выходам и наличие и работоспособность средств пожаротушения, поскольку как правило в таких зданиях много сгораемых материалов, а жители не знают, как вести себя в случае пожара.