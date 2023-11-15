Пожар в хостеле в Алматы унес 13 жизней

Сегодня утром в Алматы вспыхнул пожар в хостеле по улице Шарипова, прибывшие по вызову пожарные обнаружили тела 13 человек, отравившихся угарным газом. Еще трое человек госпитализированы.

Пожар в хостеле в Алматы вспыхнул в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, первый этаж и подвал которого были переоборудованы под хостел, в 5:33 утра (2:33 мск), - сообщили в ДЧС города.

Общая площадь возгорания составила около 30 квадратных метров, в хостеле в этот момент находилось 72 человека, самостоятельно здание покинули 59 человек, передает Sputnik Казахстан.

Трое пострадавших были доставлены в больницу скорой неотложной медицинской помощи, сообщает акимат Алматы.

"56 человек в настоящее время временно размещены в здании близлежащей школы. Предоставлено горячее питание, в полном объеме оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В течение часа будет обеспечено размещение в гостиницах района"

- акимат Алматы

Несколько кварталов вокруг места трагедии оцеплены полицией, на месте пожара работают семь бригад службы скорой медицинской помощи и несколько опергрупп.

Среди эвакуированных много иностранцев – это студенты и наемные рабочие, среди которых - граждане Индии или Пакистана, учащиеся медицинского университета, сообщил аким Алмалинского района Айдар Жакибаев.