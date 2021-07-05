Организаторы азартных игр в Дагестане пойдут под суд

Прокуратура Дагестана утвердила обвинение в отношении троих жителей республики. Они подозреваются в незаконном проведении азартных игр, сообщает.

"В 2015 году обвиняемые создали организованную преступную группу для организации и проведения на территории Дагестана азартных игр с использованием игрового оборудования и сети Интернет", – сказано в сообщении.

Отмечается, что с 2015 по 2018 год в преступную банду вошли иные лица.

Стоит добавить, что дело направлено в Советский районный суд Махачкалы.