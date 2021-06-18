В Москве продлены дополнительные ограничительные меры до 29 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении в Москве ограничительных мер на посещение ночных заведений, детских площадок в парках и игровых комнат. Также в соответствии с указом столичного градоначальника ограничивается работа фудкортов. Все ограничения продлены до 29 июня.

Уточняется, что также продлевается приостановление в период с 23.00 до 6.00 оказания гражданам услуг общественного питания за исключением обслуживания навынос, проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Также Собянин сообщил об ограничении числа посетителей зрелищных мероприятий "Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми", - написал он в своем блоге