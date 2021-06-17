Жара в Москве побьет два рекорда

Рекордные температурные показатели пообещал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец гостям и жителям Москвы в конце июня.

Так, "генеральное наступление лета" на столичный регион начинается сегодня, 17 июня.

Ближайшей ночью будет +12-14°C, а днем столбики термометров поднимутся до +26-28°C, после чего температура будет повышаться с каждым днем на несколько градусов до тех пор, пока в среду не достигнет пика: в вечернее время воздух прогреется до +19-21°C, а днем жара окажется на уровне +33-35°C.

При этом, по словам Тишковца, норма в это время в Москве составляет +21,7°C. "Это не только аномальное тепло. Я уверен, что 22 и 23 июня будут побиты дуплетом 2 рекорда", - сказал он, пояснив, что вероятно будут побиты рекорды 1917 и 1948 годов.

"Кроме того, возможно, что 23 июня мы будем с претензией на общий рекорд июня по максимальной температуре, сейчас он составляет +34,7°C и установлен в 1901 году", - не исключил синоптик, передает РИА Новости.