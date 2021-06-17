Владимир Сажин: новым президентом Ирана станет радикальный консерватор Ибрагим Раиси

Завтра в Иране состоятся президентские выборы, однако их исход понятен уже сейчас: новым президентом Исламской Республики станет ультраконсерватор, глава судебной власти государства Ибрагим Раиси. Об этом сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока РАН Владимир Сажин.

"Единственный претендент – это Ибрагим Раиси. Я думаю, других вариантов здесь быть не может. Его поддерживает аятолла Али Хаменеи. Хотя в Иране принято, что верховный лидер официально и громогласно не поддерживает никакого кандидата, но на протяжении всей истории ИРИ такие намеки лидера всегда делались, и при покойном аятолле Хомейни, и при нынешнем аятолле Хаменеи, и понимались администрацией республики правильно", - прежде всего сказал он.

"Поэтому всегда делается все возможное, чтобы тот кандидат, на которого ненароком, очень тихо и спокойно указал верховный лидер, стал президентом. Так было и с Хасаном Рухани в 2013 году, когда он впервые стал президентом: хотя идеологические позиции аятоллы Хаменеи и Рухани не вполне совпадали, Рухани был единственным кандидатом, который мог привести страну к снятию экономических санкций, и рахбаром был сделан намек на то, что выиграть должен именно этот кандидат. Государственные структуры, которые обслуживают выборы, этот намек поняли, и Хасан Рухани победил", - напомнил востоковед.

"С Ибрагимом Раиси такая же история. Есть много косвенных подтверждений тому, что верховный лидер покровительствует ему, уже само сохранение должности главы судебной власти это подтверждает: принято, что кандидат на пост президента уходит со всех постов, однако Раиси остался главой судебной власти явно при поддержке аятоллы Хаменеи. А это дало Раиси возможность для использования административных рычагов. Например, пресс-служба судебной власти собрала иранских журналистов и намекнула, что не надо критиковать Ибрагима Раиси во время избирательной кампании. То же самое в свое пресс-центре сделал и КСИР: журналистов предупредили, что за выступлениями против Раиси последуют соответствующие выводы. То же самое сделали и в полиции, то есть во всех силовых структурах", - рассказал Владимир Сажин.

"Обратите внимание, что до выборов не допустили таких популярных политиков, как бывший спикер Меджлиса Али Лариджани и экс-президент Махмуд Ахмадинеджад. Они придерживаются разных позиций, но за ними стоят большие группы избирателей. Поскольку Наблюдательный совет изначально не допустил до выборов видных деятелей либерально-реформаторского толка, их избиратели решили голосовать за центриста Лариджани (хотя к реформизму и либерализму он не имеет отношения). У Ахмадинежада, в свою очередь, большая поддержка среди бедных слоев населения, поскольку он успешный популист. Понимая это, верховный лидер опять-таки намекнул Наблюдательному совету, что не надо их допускать до выборов. В итоге в выборах участвуют Ибрагим Раиси и еще шесть человек, не имеющих шансов на победу", - констатировал эксперт.

В связи с этим стоит ожидать, что явка на выборы буде незначительной. "В последние дни вся государственная пропаганда настойчиво призывала граждан идти к избирательным участкам. Тем не менее, из-за предопределенности голосования почти наверняка явка не будет высокой", - добавил он.

Победа Раиси прежде всего означает, что все ветви власти в Иране будут под контролем радикальных консерваторов. "Во внутренней политике будет закручивание гаек при определенных популистских настроениях. Во внешней политике прибавится радикализма, прежде всего в противостоянии с США, Израилем и "неправильными мусульманскими режимами" по терминологии Хомейни, то есть арабскими странами-оппонентами ИРИ. Против этих государств будет усилена пропаганда и гибридная война. Усилится деятельность спецслужб, прежде всего КСИР и сил специального назначения "Кудс" в Ираке, Сирии, Ливане, Йемене и так далее, по всей "оси сопротивления", о которой постоянно говорят в Тегеране. Это создаст определенную напряженность на Ближнем Востоке", - предупредил Владимир Сажин.

"Ни Израиль, ни арабские страны, конечно, не будут пассивно наблюдать за укреплением иранских позиций в регионе. Напомню, что командование КСИР, старшие офицеры поддерживают Раиси, и когда он станет главой правительства и начнет руководить повседневными делами Ирана, они потребуют от него ответные ходы. Я думаю, что запросы Корпуса стражей исламской революции Раиси будет исполнять успешно, в отличие от Рухани, делавшего все, что было в его силах, чтобы ограничить экономическую, политическую и дипломатическую власть КСИР. Теперь у желаний Корпуса и подчиняющихся ему подразделений, включая "Кудс", таких преград не будет", - заключил старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока РАН.