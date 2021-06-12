Полад Бюльбюль оглы выразил соболезнования в связи со смертью архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра

Посол Азербайджана в Росси Полад Бюльбюль оглы направил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу письмо с соболезнованиями в связи с кончиной архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра.

"Глубоко опечален вестью о кончине архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра. Еще будучи министром культуры Азербайджанской Республики, я не раз встречался с его Высокопреосвященством и имел удовольствие обсуждать с ним широкий спектр проблем от политики до экономики, от искусства до религии. И всякий раз меня поражали в нем такие замечательные качества, как высокая духовность, человеческая мудрость, желание и умение творить мир", - говорится в письме.

"За годы работы послом в Российской Федерации я не раз встречался с этим замечательным человеком, вместе мы проводили многочисленные мероприятия, направленные на расширение связей между нашими странами, обогащение духовности наших народов", - отметил Полад Бюльбюль оглы.

По его словам, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр сыграл исключительную роль в возрождении и развитии епархиальной жизни на территории Азербайджана. "Также неоценим его многолетний труд в деле сохранения и восстановления памятников христианской культуры на территории Азербайджана. Отец Александр внес большой личный вклад в укрепление дружбы между нашими народами и пользовался огромным уважением и доверием среди всех слоев населения вне зависимости от вероисповедания и национальности", - сказано письме.

"Светлая память о его благородных деяниях будет вечно жить в наших сердцах. Ваше Святейшество, примите мои самые искренние соболезнования в связи с невосполнимой утратой", - заявил дипломат.

Напомним, глава азербайджанской епархии РПЦ, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр умер 10 июня. Он скончался после продолжительной и тяжелой болезни, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.