Бывший руководитель ЖКХ в Ростове-на-Дону украл 36 млн рублей

В Ростове-на-Дону задержан экс-глава ЖКХ Ворошиловского района, которого обвиняют в хищении 36 млн рублей, сообщает Telegram-канал don_mash.

Отмечается, что полиция в течение пяти лет не могла доказать пропажу денег, так как после увольнения подозреваемый забрал все необходимые документы.

Чиновник проработал на должности четыре года, экс-главу ЖКХ посадили в СИЗО.

"За весьма скромный срок 38-летний директор успел вывести на фиктивные счета 36 млн", — сказано в сообщении.

Стоит добавить, что документы все же удалось вернуть новому начальству.