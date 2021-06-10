Москва встала в предпраздничных пробках

Сегодня вечером пробки в Москве достигли 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

В настоящее время наибольшие затруднения наблюдаются в центре города. В частности, пробки зафиксированы на Софийской, Кремлевской и Москворецкой набережных, а также на Большом Москворецком мосту и на Тверской улице.

Кроме того, затруднено движение в обоих направлениях Третьего транспортного кольца (ТТК). Отдельные затруднения наблюдаются на МКАД, в частности, на западе, юго-западе, востоке и юго-востоке.

Напомним, ранее в пресс-службе Роструда сообщили, что в связи с празднованием Дня России россиян ждут длинные выходные с 12 по 14 июня.