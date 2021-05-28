Армения: предвыборные списки удивили электорат

Политические партии, собирающиеся участвовать в парламентских выборах в Армении, обнародовали списки кандидатов, и почти все крупные силы в каком-то смысле умудрились напугать своими предпочтениями. В список правящей партии, пришедшей к власти благодаря обещаниям искоренить коррупцию, вошли два видных олигарха; а две оппозиционные партии выдвигают депутатов от бывшей правящей партии.

Eurasianet отмечает, что наибольшее внимание привлек список партии ”Гражданский договор”, возглавляемой и. о. премьер-министра Николом Пашиняном, который, по опросам, лидирует в предвыборной гонке, несмотря на то, что его правительство в значительной степени потеряло поддержку после поражения в прошлогодней войне с Азербайджаном. Некоторых заметных фигур в списке не оказалось, в том числе нынешнего вице-премьера Тиграна Авиняна, командира влиятельной группы "ветеранов Еркрапа" Сасуна Микаеляна и мэра Еревана Айка Марутяна.

Отсутствие Авиняна оказалось особенно примечательным, учитывая выдающуюся роль, которую он сыграл с тех пор, как Пашинян пришел к власти в 2018 году. Вице-премьер написал в Facebook, что сам решил не баллотироваться, но остаться членом ”Гражданского договора”, за который и призывает голосовать. ”Я расскажу о причинах, по которым не был включен в список после выборов”, - написал Авинян.

Вместо этого в список "Гражданского договора" попали двое олигархов - Гурген Арсенян и Хачатур Сукиасян. Арсенян был депутатом с 2000 по 2007 год: до 2003 года как независимый, а затем как глава Объединенной трудовой партии. Он был одним из немногих бизнесменов, которые в то время импортировали топливо в Армению, а также занимались табачным бизнесом. В его официальных декларациях об активах указаны миллионы долларов наличными.

Сукиасян был известен как один из ”баронов-грабителей” Армении в 1990-х годах: он владел отелями, ресторанами, фабриками и банком, а также другими предприятиями.

Оба были решительными сторонниками Пашиняна и его правительства, но включение их в список поразило многих как несовместимое с принципами ”бархатной революции” Пашиняна, которая обещала искоренить коррупцию.

”Правительство снова нарушает свое обещание”, - сказал Эдмон Марукян, лидер оппозиционной партии ”Просвещенная Армения”. - Это ведь регресс для ряда достижений. Уже ходят слухи, что будут взятки на выборах и деньги раздавать начнут. Люди уже толкуют об этом”.

”В очередной раз нанося удар по изрядно пострадавшей армянской демократии, премьер-министр Пашинян привлекает и возвышает старых олигархов. Это не похоже на разделение бизнеса и политики”, - написал в Facebook Ричард Гирагосян, глава Ереванского аналитического Центра региональных исследований.

Но ”Гражданский договор” оказался не единственной партией, преподнесшей сюрпризы. Альянс ”Честь имею”, созданный бывшей правящей Республиканской партией Армении, возглавляется уже не Сержем Саргсяном, лидером партии, свергнутым Пашиняном в 2018 году, а Артуром Ванецяном, первым главой Службы национальной безопасности при Пашиняне, который с тех пор стал резким критиком правительства. Видных республиканцев, включая Армена Ашотяна и Эдуарда Шармазанова в списке нет.

Вместо этого в список вошла Тагуи Товмасян, которая была депутатом в коалиции Пашиняна ”Мой шаг”, пока не ушла в отставку после войны. Узнав об этом, режиссер и правительственный критик Оганес Исаханян заявил: "В списке фигурирует Тагуи Товмасян из изменнической партии ”Мой шаг”, которая участвовала в захвате судов и голосовала за антигосударственный, антиконституционный законопроект об отстранении конституционных судей”.

Еще одно вызывающее споры включение в список ”Честь имею” - бывший мэр Еревана Тарон Маргарян, который бежал из страны после ”бархатной революции” на фоне обвинений в коррупции. С тех пор о нем мало что было известно.

В альянс "Армения", возглавляемый бывшим президентом Робертом Кочаряном, также входят Армянская революционная федерация - партия ”Дашнакцутюн” и партия ”Возрожденная Армения”, руководит которой бывший губернатор Сюникской области Ваге Акопян. В их список также входит бывший кандидат от ”Моего шага” Анна Григорян, которая стала депутатом парламента в январе, когда ушел в отставку другой депутат. Она была следующей в списке на выборах 2018 года, то есть по закону была назначена на место этого депутата, но сразу же после получения места покинула блок. Григорян - третья в списке альянса. Другие кандидатуры вызывают не меньшее удивление, например, бывший министр обороны Сейран Оганян.

Четвертый претендент на места в парламенте - Армянский национальный конгресс, возглавляет первый президент постсоветской Армении Левон Тер-Петросян, и в его список входят в основном давние партийные лидеры.