Шавуот 2026: праздник, который дал евреям духовный закон

21–23 мая 2026 года иудеи всего мира отмечают Шавуот. О нем говорят не так часто, как о Песахе или Йом-Кипуре, у него нет такой внешней торжественности, он не всегда заметен со стороны. Но по своему смыслу это один из главных дней еврейской истории. О празднике Шавуот рассказал президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

В Шавуот евреи вспоминают дарование Торы – момент, после которого они получили не просто свод законов, а духовную основу своей жизни.

Эта тема особенно чувствуется рядом с другой важной датой еврейского календаря – 26 Ияра, Днем Спасения и Освобождения. Оба праздника говорят о сохранении народа, но с разных сторон. 26 Ияра напоминает о физическом спасении от уничтожения, о Победе над нацизмом и благодарности освободителям. Шавуот говорит о сохранении духовном – о том, что помогло еврейскому народу остаться самим собой на протяжении тысячелетий.

Тора стала для евреев нравственным ориентиром, памятью, системой ценностей и внутренним стержнем. Можно сказать, что именно она помогла нашему народу пройти через века, изгнания, испытания и трагедии, не раствориться среди других народов и не потерять себя. В истории исчезали великие царства, могущественные империи, целые цивилизации. А еврейский народ сохранился – не силой оружия и не численностью, а верностью своей традиции, своему закону, своей памяти.

Но смысл Шавуота не ограничивается только еврейской историей. Дарование Торы произошло в пустыне – на земле, которая не принадлежала ни одному народу. В этом есть глубокий символ. Тора была дана Израилю, но ее нравственное послание обращено ко всему человечеству. Заповеди о почитании родителей, запрет убийства, воровства, лжи, зависти – это те нравственные основы, без которых не было бы современного права, этики и самого представления о человеческом достоинстве.

Тора стала фундаментом не только иудаизма. Ее идеи вошли в духовную ткань христианства и ислама, повлияли на культуру, право, моральные представления многих народов. Поэтому Шавуот – это еще и праздник универсальных ценностей: ответственности, милосердия, справедливости, уважения к человеку и к Божьему закону.

Есть в Шавуоте и красивые, очень человеческие традиции. Например, обычай есть молочную пищу. У каждой традиции есть свои объяснения, свои предания, свои семейные воспоминания. Но даже здесь важно не только меню, хотя еврейская кухня, конечно, умеет превращать даже богословие в удовольствие. Главное все же не в сырниках и не в творожных пирогах, а в том, что праздник возвращает нас к истоку – к моменту, когда народ принял на себя ответственность жить по закону и передавать его дальше.

Шавуот напоминает: народ жив, пока у него есть не только прошлое, но и смысл. Физическое спасение необходимо для жизни, но духовная основа нужна для того, чтобы эта жизнь продолжалась как история народа, а не просто как биография отдельных людей.

Поэтому важно видеть в еврейском календаре не набор отдельных дат, а единую цепь памяти. День Спасения и Освобождения говорит о том, что еврейский народ выстоял и был спасен от уничтожения. Шавуот напоминает, ради чего он жил, живет и будет жить: ради верности Торе, памяти, справедливости и нравственному закону.