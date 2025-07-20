Рекордная радиовспышка: что 19 дней происходило с Солнцем?

Что такое радиовспышки, опасны ли они и в чем важность их исследования?

В августе 2025 года на Солнце случилась радиовспышка, которая продолжалась целых 19 дней. До этого самое длинное аналогичное явление в 2002 году длилось всего пять дней. Известно о солнечной вспышке стало почти год спустя, в середине мая 2026 года, благодаря ученым НАСА, проанализировавшим данные из нескольких источников и попытавшимся ответить на вопрос, что же произошло с небесным светилом летом 2025 года.

Что такое солнечная радиовспышка?

Все процессы, которые фиксируются на Солнце, называются солнечной активностью. Один из видов солнечной активности - это радиовспышки, происходящие в результате извержений плазмы, из которой состоит Солнце. Извержение провоцирует всплеск энергии, ускоряющий движение мельчайших частиц, в том числе электронов, которые находятся в солнечной атмосфере. Перемещаясь в плазме, электроны испускают интенсивное излучение в виде радиоволн. Это и есть радиовспышка. Обычно такие вспышки длятся от нескольких часов до нескольких дней. Впервые радиовспышки на Солнце были зафиксированы в 1942 году британскими операторами радаров во время Второй мировой войны, а самой длинной стала радиовспышка, которая продолжалась с 21 августа по 9 сентября 2025 года.

Что за радиовспышка произошла в августе 2025?

Вспышки или радиовспышки на Солнце бывают разными в зависимости от частоты и продолжительности. Рекордные вспышки относятся к IV типу, и именно такая вспышка была зафиксирована в августе-сентябре 2025 года. Механизм её возникновения напоминает процесс распространения радиоволн телекоммуникационными устройствами: электрические токи перемещают электроны, что порождает радиоволны, которые расходятся по пространству. Радиовспышки IV типа представляют собой продолжительные изучения, вызванные электронами, захваченными большими магнитными петлями солнечной короны (внешнего слоя атмосферы Солнца).

Опасны ли радиовспышки?

Сами по себе радиоволны, испускаемые Солнцем, не опасны, однако магнитная среда, которая их порождает, может привести к видам солнечной активности, способным повлиять на работу космических аппаратов, спутников и систем связи.

Почему вспышка в августе 2025 длилась так долго?

19-дневная радиовспышка на Солнце в августе-сентябре прошлого года - результат трех почти одновременных извержений солнечной плазмы и магнитных полей, которые называются корональными выбросами массы Солнца. Эти извержения поддерживали выпуск частиц, за счёт чего радиовспышка продолжалась дольше обычного, напоминая вращающуюся магнитную ловушку, заполненную заряженными частицами.

Что дает знание о радиовспышках?

Большинство солнечных явлений и процессов малоизучены, а длительные радиовспышки IV типа крайне редкие, и исследователи до сих пор не совсем понимают процесс их образования. Между тем, учёным, которые занимались анализом вспышки 2025 года, удалось разработать новый метод оценки происхождения радиовспышек с помощью измерений всего с одного космического аппарата. Важность подобных исследований, в первую очередь, состоит в том, что благодаря им эксперты больше узнают о корональных выбросах Солнца. В дальнейшем эти знания, возможно, помогут нам лучше прогнозировать космическую погоду и предотвращать её негативное влияние на Землю и околоземные объекты.