Почему энергетический кризис не влияет на Китай?  

В мире разворачивается крупнейший за последние 50 лет энергетический кризис: война Ирана с США и Израилем заблокировала четверть глобальных поставок углеводородов, значительная часть которых отправлялась Китаю. Казалось бы, блокировка Ормузского пролива должна была вызывать, как минимум, смятение в Пекине. Почему этого не происходит?

Зависимость от экспортеров нефти и газа

Китай - 13 страна в мире по запасам нефти, которые составляют 28 млрд баррелей, то есть чуть более 2% от общемировых (у США - 2,7%). По запасам природного газа Китай - четвертый в мире с почти 249 млрд кубометров. Этого вполне достаточно для того, чтобы обеспечивать себя полностью, однако не в случае с КНР. В начале 1990х годов в стране начался стремительный промышленный рост, который в сочетании с ростом благосостояния населения, привел к тому, что Китай стал чистым импортёром энергоресурсов к 1993 году. Еще через 10 лет Поднебесная превратилась во второго крупнейшего потребителя нефтепродуктов после США. К середине 2000х годов половина китайского импорта углеводородов приходилась на Ближний Восток. К 2025 году этот показатель несколько упал, однако по-прежнему составлял 48%.

Долгосрочное планирование

Свою уязвимость перед нестабильным Ближним Востоком Китай осознавал с самого начала: любой конфликт, как например, тот, что происходит сейчас, и поставки будут заблокированы. Проблемы с половиной импорта нефти и газа для Китая означает замедление экономики и другие серьезные внутренние потрясения, способные привести к потере колоссального прогресса, которого страна добилась за последние 30 лет. Китай, известный своим стратегическим планированием, еще в 1990-е годы задался целью обеспечить собственную энергетическую безопасность, то есть максимально снизить зависимость от внешних шоков и кризисов. И у него получилось.

Диверсификация импорта

Первым шагом на пути к энергетической независимости стала диверсификация импорта. Чтобы снизить зависимость от нефти, импортируемой по морю, Китай построил несколько дорогих, но крайне важных нефтепроводов.

Нефтепровод Казахстан-Китай длиной в 2800 километров с пропускной способностью до 20 млн тонн в год был введён в эксплуатацию в 2006 году. По состоянию на 2025 год, по нему из Казахстана в Китай экспортируется всего 4 млн тонн нефти, что оставляет возможность для дальнейшего увеличения поставок.

Нефтепровод Китай-Россия (”Сковородино-Мохэ”) длиной в 1000 километров рассчитан на поставки до 30 млн тонн нефти в год и был введён в эксплуатацию в 2011 году.

Нефтеровод Китай-Мьянма длиной в 2400 километров был введён в эксплуатацию в 2017 году. Его пропускная способность 22 млн тонн нефти в год. Нефть, поступающая с моря (например, Ближнего Востока) может быть загружена в этот нефтепровод и отправлена в Китай.

Китай не только строит нефтепроводы, но и покупает доли в проектах по разведке и добыче нефти и газа по всему миру, в том числе в Венесуэле, Перу, Индонезии, а также в Азербайджане, Казахстане и Судане. В результате предпринятых усилий, помимо ближневосточных экспортёров, Китай теперь может рассчитывать на Малайзию, Бразилию, Канаду и другие страны мира. В 2022м году Саудовская Аравия, на которую приходилось до 20% поставок нефти для Китая, уступила место России.

Доктрина Си и альтернативные источники энергии

В 2012 году Китай возглавил Си Цзиньпин, который поставил перед собой задачу обеспечить выживание и процветание Китая даже при наихудшем раскладе. Национальная безопасность, в том числе энергетическая, стала приоритетом во враждебном и нестабильном мире. Так очередной целью энергетической политики Китая стал переход к зеленой энергетике и снижение зависимости от ископаемого топлива. Правительство поощряет использование возобновляемых источников и электромобилей. Огромные солнечные и ветровые электростанции строятся в высокогорных районах и вдоль побережья страны, а заводы производят дешевые батареи для электрокаров, вытесняющие автомобили, работающие на бензине.

Сегодня Китай контролирует треть мировых гидроэнергетических мощностей, также разрабатываются амбициозные проекты по производству электроэнергии за счет термоядерного синтеза и с использованием экологически чистого водорода. В результате такой работы, сегодня на возобновляемые источники приходится более 30% энергогенерации в стране.

Резервы

Еще одно важное решение китайского правительства, обеспечившее неуязвимость страны перед нынешним кризисом, это закупки энергоносителей впрок. В последние годы Китай покупал больше необходимой для внутреннего потребления нефти у России, Венесуэлы и Ирана, пользуясь низкими ценами на сырьё из этих стран из-за санкций, введенных США. К началу 2026 года китайские запасы нефти составляли 1,2 млрд баррелей, что покрывает более 100 дней без морского импорта.