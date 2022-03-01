Очередной конец света. 7 раз, когда мир прощался с жизнью

На 2026 год есть как минимум две теории в отношении того, когда случится всемирная катастрофа. Когда наступит конец света на Земле, люди пытаются понять на протяжении тысячелетий, предполагая самые разные сценарии гибели человечества. О самых интересных из них рассказываем в нашем материале.

В это году, по прогнозам предсказателей, апокалипсис случится либо 12 августа в результате столкновения черных дыр и последующего исчезновения гравитации на Земле на 7 секунд, либо в один из других дней года в результате глобальной катастрофы или использования ядерного оружия.

Первый конец света

Первым человеком, который предсказал конец света и сведения о котором сохранились до наших дней, был Монтан, сперва языческий жрец, а затем самопровозглашенный пророк второго века из Фригии (территория современной Турции). Христианское учение Монтана стало популярным в Риме и в Северной Африке. Однажды Монтан заявил своим последователям, что в одном из городов Фригии появится Небесный Иерусалим - предвестник конца света. Многие последователи Монтана продали своё имущество и переехали в город, на который указал проповедник. К счастью, тогда конец света для ранних христиан так и не наступил.

Конец света от папы римского

Канун 1000 года (как и канун 2000 года тысячу лет спустя) напугал жителей Средневековья, которые переживали, что три нуля в обозначении года явно сулят катастрофу глобального масштаба. Еще больше страхи подогрело предсказание папы римского Сильвестра II, который предрёк, что конец света наступит 1 января 1000 года. Как известно, апокалипсис не случился, и тогда христиане скорректировали его дату, перенеся её на 1033 год. В тот год верующие устроили массовое паломничество в Иерусалим, ожидая второго пришествия Иисуса Христа.

Апокалипсис Христофора Колумба

Христофор Колумб, великий мореплаватель, который добрался до Америки, был большим почитателем Святого Августина, философа и богослова IV века, предсказавшего, что конец света наступит через 7 тысяч лет после начала времён. В 1501 году Колумб, основываясь на собственных подсчётах, заключил, что миру из 7 тысяч лет осталось всего 155, а значит в 1656 году человечество погибнет. Пророчество Колумба не сбылось, однако середина XVII века выдалась непростой для жителей Европы. 1666 год, в частности, вызвал наибольшее количество опасений из-за числа ”666”, которое упоминается в Библии как число зверя Апокалипсиса.

Великое разочарование 1844

Еще одно несбывшееся предсказание о конце света, получило название ”Великое разочарование 1844”, хотя, логичнее было бы назвать его ”Великим облегчением 1844”. Причиной ”разочарования” стал проповедник Уильям Миллер, основатель нового на то время религиозного течения - миллеризма. Тщательно изучив Библию, Миллер предположил, что человечество переживает последние времена - период перед концом света. Он начал проповедовать о том, что мир окажется в огне 21 марта 1844 года. К указанному времени более миллиона человек посетили собрания Миллера, однако после того как предсказание не сбылось, многие отвернулись от проповедника, хотя он и перенёс дату апокалипсиса на 7 месяцев вперёд. В результате двух несостоявшихся концов света последовала реакция сторонников Миллера: великое разочарование.

Комета Галлея и конец света

В начале XX века ожидания конца света были связаны с кометой Галлей, и вовсе не потому, что люди боялись, будто комета обрушится на Землю, уничтожив всё живое. Всё дело в том, что в 1910 году астрономы выяснили следующий факт: в хвосте кометы содержится токсичный и чрезвычайно опасный газ циан. Один из французских учёных предположил, что при прохождении планеты через хвост кометы, циан попадёт в атмосферу, и все жители Земли отравятся и умрут. Надо отметить, что комета Галлея проходит рядом с нами каждые 76 лет, но, к счастью, пока что без глобальных последствий.

Конец света в 1999 году

Конец второго тысячелетия не мог не вызвать панику в отношении того, что мир ожидает коллапс. Правда, на этот раз опасения не были связаны с религиозными учениями или пророчествами, оказавшись куда более прозаичными: люди начали волноваться, что масштабное изменение даты - с 1999 на 2000 год - выведет из строя все компьютеры, которые буквально обнулятся. Эти переживания человечества вошли в историю как страх бага тысячелетия. Как ни странно, страх был обоснованным: в первые годы существования компьютеров память была дорогой, поэтому программисты сокращали четырёхзначное обозначение года до двузначного. Люди боялись, что новое число ”00” приведёт к коллапсу банковской и медицинской системы, промышленности и даже аппарата государственного управления, поскольку везде уже использовались компьютеры. Проблема была настолько угрожающей, что в декабре 1998 года члены ООН собрались на конференцию, посвящённую проблеме Y2K (2000 года). К счастью, к 1 января 2000 года все компьютерные системы были обновлены и технологический конец света не наступил, хотя люди по всему миру и успели запастись тушенкой.

Конец света наступил в 2012 году?

Многие сторонники конспирологических теорий до сих пор убеждены, что конец света всё-таки наступил, притом еще в 2012 году. Апокалипсис к 21 декабря 2012 года, на самом деле, ждали многие, а причина была в том, что именно этой датой заканчивается календарь майя. Идея о том, что миру придёт конец в 2012 начала активно циркулировать среди последователей нью-эйджа в середине 1970 годов и своего апогея достигла к назначенной дате. Причина, по которой апокалипсис не наступил 14 лет назад заключается в том, что ожидающие конца света неверно интерпретировали календарь майя: закончившись, он снова повторяется, а завершение одного цикла не означает, что новый не наступит никогда.