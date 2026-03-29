Храм Александра Невского в Гяндже

Айбаниз Рустамова

Александро-Невский храм в Гяндже – один из старейших православных храмов, действующих в Азербайджане.

История храма

Идея его строительства зародилась еще в 1868 году, и начался сбор средств, который длился около 20 лет. Сам великий князь Михаил Николаевич Романов пожертвовал на богоугодное дело 2500 рублей.

До возведения храма в городе, носившем в то время название Елизаветполь (в честь императрицы Елизаветы Алексеевны — жены Александра I), действовала церковь Захария и Елизаветы, которая долгие годы оставалась единственной православной церковью города, а к концу 1880-х годов совершенно обветшала и могла обрушиться. В связи с этим было решено построить в центре города более просторный собор, закладка которого была совершена 22 апреля 1884 года при участии экзарха Грузии Павла и при большом стечении местного населения, состоящего из людей разных национальностей, сословий и вероисповеданий.

Храм был построен в 1887 году на благотворительные средства как православных, так и мусульман и носил статус соборного, то есть особо значимого храма, служащего для совершения богослужений духовенством нескольких церквей.

Архитектура храма

Александро-Невский храм был построен по проекту архитектора Гольма и под его руководством в византийском стиле из так называемой «плинфы» (от греч. слова – «кирпич»), то есть широкого и плоского обожженного кирпича, считавшегося основным строительным материалом в архитектуре Византии и в русском храмовом зодчестве X-XIII веков. Здание из темно-красного кирпича было украшено витражами и резьбой по Храм в эпоху атеизма

В 1920-х годах храм был закрыт. В 1931 году он был конфискован советским правительством и использовался как краеведческий музей до 1938 года. Лишь в 1946 году храм был возвращен Русской православной церкви, возобновил свою работу и открыл свои двери для прихожан. От дореволюционного интерьера сохранились старинные иконы, в частности, храмовая икона святого благоверного князя Александра Невского и икона святой Марии Магдалины.

Значение храма

Последняя реставрация храма состоялась в 2007 году. Он остается одним из сохранившихся значимых старейших христианских памятников не только Гянджи, но и всего Азербайджана и входит в Национальный реестр памятников истории Азербайджанской Республики. Храм пользуется популярностью не только среди православных, но и среди мусульман, которые также посещают этот Божий дом. Богослужения в храме совершаются по субботним и воскресным дням, а также по великим праздникам. Также ведется духовно-просветительская деятельность, проводятся беседы перед таинствами Крещения и Венчания.

Деятельность русского православного храма, возведенного в честь святого великого князя Александра Невского в Гяндже, свидетельствует о том, насколько в Азербайджане уважают и ценят давние традиции многокультурности и религиозной толерантности.