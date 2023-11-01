Что такое Марфо-Мариинская обитель милосердия?

Сегодня Марфо-Мариинская обитель милосердия — ставропигиальный женский монастырь Русской православной церкви, находящийся в центре Москвы в районе Якиманка, отмечает День памяти основательницы обители, княгини Елизаветы Федоровны. Что это за монастырь и кто такая Великая княгиня Елизавета?

Кто такая Великая княгиня Елизавета Федоровна?

Елизавета или Элла Гессен-Дармштадская (1864-1918) была дочерью великого герцога Гессен-Дармштадского Людвига IV и Алисы, урожденной принцессы Великобританской, а также приходилась старшей сестрой императрице Александре Федоровне, жене российского императора Николая II.

© Фото: Великая княгиня Елизавета Федоровна

В 1884 году Елизавета-Элла выходит замуж за брата императора великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы. За годы жизни в Москве в качестве первой светской дамы княгиня Елизавета Федоровна целеустремленно приобщалась к православию. Ее все больше занимали вопросы благотворительности. Не имевшие своих детей супруги воспитывали племянников — детей брата великого князя Сергея Александровича, чья мать умерла в родах. В ранге жены московского генерал-губернатора Елизавета Федоровна организовала в 1892 году Елисаветинское благотворительное общество, призванное помогать бедным матерям растить своих младенцев.

© Фото: Великая княгиня Елизавета Федоровна и Великий князь Сергей Александрович

Основание Марфо-Мариинской обители

В феврале 1905 года после покушения умирает Великий князь Сергей Александрович. Жизнь Елизаветы резко меняется — теперь она полностью посвящена благотворительной деятельности, а также духовному служению в рамках православия. Кстати, и на жизнь самой княгини пытались посягать, о чем остались документальные свидетельства из материалов Московского охранного отделения.

© Фото: Великая княгиня Елизавета Федоровна у Покровского храма Марфо-Мариинской обители

Отказ от светской жизни дал возможность сосредоточиться на главном — в 1910 году княгиня Елизавета принимает монашество и основывает на личные средства в Замоскворечье на Большой Ордынке свое главное детище — Марфо-Мариинскую обитель милосердия. В письме императору Николаю II Елизавета писала:

Ни одной минуты я не думаю, что совершаю подвиг — это радость.

Даже революция 1917 года и связанные с ней трагические события не заставили Елизавету Федоровну покинуть Россию, настолько сильно она была связана с ней духовно.

18 июля 1918 года жизнь великой княгини Елизаветы оборвалась в городе Алапаевск Свердловской области. Она была казнена вместе с другими членами царской семьи. В 1992 году Великая княгиня Елизавета Федоровна была канонизирована Русской Православной Церковью и причислена к святым преподобномученицам.

Чем известна Марфо-Мариинская обитель?

Марфо-Мариинская обитель представляла собой учреждение особого порядка. Несмотря на то, что сестры, жившие в обители, давали обет целомудрия и послушания, они в отличие от монахинь через некоторое время имели право покинуть обитель и при желании создать семью.

Главное, на что была направлена деятельность обители — помощь больным, а также бедным женщинам с детьми. Здесь действовал центр первой помощи, выдавались лекарства, действовала воскресная школа для взрослых и детей, столовая и даже библиотека.

Благодаря авторитету и известности Великой княгини Елизаветы, в обители вели прием известные московские врачи, обучавшие сестер специальным медицинским знаниям.

Марфо-Мариинская обитель сегодня

Сегодня Марфо-Мариинская обитель — ставропигиальный женский монастырь с особым укладом в направлении милосердия, которому была посвящена жизнь великий княгини Елизаветы Федоровны, чей день памяти — 18 июля отмечает в своем календаре РПЦ.

Марфо-Мариинская обитель — одна из знаковых достопримечательностей Замоскворечья. Войти на территорию обители можно через Святые ворота.

Архитектурным центром обители является Покровский собор, созданный Алексеем Щусевым, автором многих знаковых памятников и зданий Москвы. Собор напоминает псковские и новгородские храмы XIV-XV веков с их типично северорусским минимализмом и лаконичностью. Росписью храма занимался приглашенный княгиней Елизаветой Федоровной художник Михаил Нестеров. Творческое руководство взял на себя театральный художник и меценат Владимир фон Мекк.

В рамках экскурсии Марфо-Мариинская обитель предлагает посещение дома-музея преподобномученицы Елизаветы, осмотр территории монастыря и Покровского собора.

Экскурсии проводятся по предварительной записи.