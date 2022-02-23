Агаверди Пашаев и Сахиб Пашазаде: семейный портрет музыкантов

Дирижер Агаверди Пашаев руководит в Азербайджане тремя музыкальными коллективами, его сын Сахиб Пашазаде — известный тарист, директор Международного центра мугама. Для обоих артистов нынешний год юбилейный. Расскажем, где они учились музыке, в каких странах выступают, с какими коллективами сотрудничают.

Когда Агаверди Пашаев начал заниматься музыкой?

Агаверди Пашаев родился 27 октября 1950 года в Баку. В Детской музыкальной школе № 1 (теперь это Детская школа искусств № 2) он начал учиться в 1960-м, занимался по классу тара. На школьных концертах Агаверди часто выступал как солист, иногда также и как концертмейстер ансамбля народных инструментов, а в старших классах стал его руководителем. При этом он успевал хорошо учиться в общеобразовательной школе: получал грамоты и дипломы на городских и республиканских олимпиадах по математике, физике и литературе.

Как Пашаев стал дирижером?

Окончив музыкальную школу, Пашаев поступил в музыкальное училище имени Асафа Зейналлы. Там он не только продолжил занятия по классу тара, но и три года учился дирижированию. В этой профессии было "что-то манящее для меня, завораживающее, а главное — я ощутил возможность профессионального обогащения", рассказывает музыкант.

После окончания общеобразовательной школы он сдал экзамены в Политехнический институт (теперь это Азербайджанский технический университет) и стал студентом инженерно-технологического факультета. Параллельно Пашаев продолжал учиться в музыкальном училище, а после его окончания в 1971 году поступил в Азербайджанскую государственную консерваторию (теперь это Бакинская музыкальная академия) имени Узеира Гаджибекова. Чтобы сочетать занятия в двух вузах, он решил перевестись на вечернее отделение Политеха.

В консерватории тарист Пашаев по-прежнему занимался дирижированием, а на третьем курсе сделал окончательный выбор: сдав дополнительные экзамены, перешел на дирижерский факультет. Консерваторию он окончил в 1976 году и был призван в армию: сначала проводил репетиции с военным оркестром, а потом организовывал концерты в бакинском Доме офицеров.

Какими коллективами руководит Пашаев?

В 1979 году, вернувшись из армии, Пашаев начал преподавать в консерватории, а через год возглавил студенческий оркестр народных инструментов. Также он преподавал в Азербайджанском государственном институте искусств, а потом стал профессором Азербайджанской национальной консерватории.

В январе 2000-го музыкант был назначен художественным руководителем Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, вскоре создал и возглавил Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов, а в 2009-м стал главным дирижером и художественным руководителем Детского государственного оркестра народных инструментов. С этими коллективами Пашаев готовит разнообразные программы, участвует в многочисленных концертах и фестивалях. Звание заслуженного деятеля искусств Азербайджана он получил в 2005 году, звание народного артиста Азербайджана — в 2008-м, а в 2016-м был награжден орденом "Шохрат" ("Слава").

Дирижер сотрудничает с разными оркестрами. В 2013 году, когда отмечалось 100-летие оперетты Узеира Гаджибекова "Аршин мал алан" и 20-летие ТЮРКСОЙ, он стал художественным руководителем юбилейного музыкального проекта. В постановке "Аршин мал алана" приняли участие исполнители из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, а Пашаев дирижировал Азербайджанским оркестром народных инструментов и Академическим оркестром казахских народных инструментов имени Таттимбета. Спектакли были показаны в Караганде, Астане, Анкаре, штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и Дворце музыки и конгрессов в Страсбурге

С Государственным академическим русским оркестром имени Андреева Пашаев выступал в 2013 году, когда коллектив праздновал свое 125-летие. А в мае 2019-го он снова встал за пульт Андреевского оркестра — на концерте "Музыкальные легенды Востока", который состоялся в Большом зале Петербургской филармонии в рамках перекрестного Года культуры и туризма России и Турции.

Как Сахиб Пашазаде стал таристом?

Сахиб Пашазаде родился 24 октября 1980 года в Баку. В детстве отец брал его с собой на работу в консерваторию, и "разговоры о музыке, звуки отовсюду" надолго запомнились мальчику. Первые пять лет в Средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля Сахиб учился по классу фортепиано, а потом отец решил перевести его в класс тара.

Мне нравилось фортепиано, я играл довольно серьезные для своего возраста программы, но, перейдя на тар, всей душой ощутил, что это — мой инструмент

— Пашазаде

Тар, по его словам, "удивительный и универсальный инструмент", который прекрасно сочетается и с симфоническим оркестром, и с различными инструментальными составами. На таре можно играть не только мугам, "но и Римского-Корсакова, и Шуберта, и "Турецкий марш"", хотя "не всё можно удачно переложить", отмечает музыкант.

Пашазаде с отличием окончил Азербайджанскую национальную консерваторию, не раз побеждал на конкурсах и быстро получил известность. Он много концертирует как солист и со своим ансамблем "Мугам", постоянно участвует в проходящих в Азербайджане международных музыкальных фестивалях: "Мир мугама" в Баку, "Харыбюльбюль" в Шуше, фестивале в Габале.

В каких странах выступает Пашазаде?

Тарист часто гастролирует за рубежом: его концерты проходили в США, Канаде, Франции, Германии, Турции, Венгрии, ОАЭ, Марокко, других странах. Так, в августе 2017 года Пашазаде стал обладателем Гран-при международного фестиваля "Мелодии Востока" в Самарканде, через месяц вместе с другими азербайджанскими музыкантами выступил в Королевском замке в Варшаве на концерте, посвященном 90-летию Мстислава Ростроповича, а в сентябре 2023-го участвовал в открытии международного фестиваля в китайском Шэньчжэне.

Выступления в России

Музыкант дважды приезжал в Якутск на международный фестиваль "Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо": в сентябре 2016 года сыграл вместе с симфоническим оркестром филармонии Якутии Symphonica ARTica, а в июне 2022-го — с филармоническим струнным ансамблем Arco ARTico.

В мае 2019 года Пашазаде вместе с отцом участвовал в концерте "Музыкальные легенды Востока" в Большом зале Петербургской филармонии.

Российская премьера "Проповеди, мугама и молитвы" для тара и инструментального ансамбля Фараджа Караева состоялась в октябре 2019-го в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории в рамках XVI международного фестиваля современной музыки "Московский форум". Это сочинение Пашазаде исполнил вместе с московской "Студией новой музыки". А через два года, в октябре 2021-го, он еще раз сыграл в Рахманиновском зале — на вечере азербайджанского мугама "Шушинских гор вершины окутаны туманом".

В феврале 2022 года тарист принял участие в гала-концерте "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене" в "Геликон-опере", а в мае 2024-го в той же "Геликон-опере" выступил на концерте "Азербайджан и Россия: ода дружбе".

В обширном репертуаре Пашазаде есть и посвященные ему произведения, в их числе девять концертов для тара с оркестром азербайджанских авторов и "Музыка для Сахиба" бразильского пианиста и композитора Бенджамина Таубкина.

Заслуженным артистом Азербайджана музыкант стал в 2010 году, в 2020-м получил государственную награду — медаль "Терегги" ("Прогресс"). Пашазаде — доцент Азербайджанской национальной консерватории, а с мая 2023 года также является директором Международного центра мугама в Баку.